Созданная ФРГ и Францией рабочая группа призвала ЕС отвечать на санкции США контрмерами

Созданная Германией и Францией рабочая группа, в которую вошли представители ключевых ведомств и экономических объединений, а также парламентарии, выработала предложения ЕС касательно реакции на возможные санкции США, в том числе связанные с проектом строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщила газета Handelsblatt, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как пишет издание, в докладе о "защите Европы от мер принуждения" говорится о возможности создания европейского экспортного банка и цифрового евро с тем, чтобы ЕС стал более независимым от финансовой системы США. Одно из предложений предусматривает введение санкций ЕС в ответ на меры, направленные против европейских компаний.

По данным Handelsblatt, рабочая группа получила поддержку главы МИД ФРГ Хайко Мааса. "В мире возрастающей конкуренции крупных держав Европа должна защищать свои интересы и ценности более независимо и с большей уверенностью в собственных силах. С тем чтобы мы в Европе могли проводить собственную политику, нам следует лучше защищать европейские компании от давления извне", - приводит газета слова министра.

Издание напомнило, что до сих пор ЕС не мог дать соразмерного ответа на угрозы США, будь то санкции против Ирана или "Северного потока - 2". Вашингтон просто игнорировал предостережения европейских политиков. Во время секретных заседаний члены рабочей группы пришли к выводу, что ЕС следует "отпугнуть" потенциальных "экономических агрессоров" и в качестве последнего средства принять контрмеры, например против сенаторов США, предлагавших ввести санкции в отношении европейских фирм, которые участвуют в реализации "Северного потока - 2", или ограничения на экспорт отдельных товаров в ЕС.

Как отмечается, предложения обсудят в национальных парламентах и руководящих органах Евросоюза. Сообщество сигнализирует о том, что готово к эскалации, если это потребуется для защиты собственных экономических интересов, пишет Handelsblatt.

"Мы сейчас работаем над усилением экономической сопротивляемости и изучаем различные варианты", - приводит газета слова заместителя председателя Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, временно выполняющего функции еврокомиссара по вопросам торговли.