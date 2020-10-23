Число заразившихся коронавирусом в Испании превысило 1 млн. В Ирландии ввели карантин

Испания в среду вечером стала шестой страной мира, где число подтвержденных случаев заражения коронавируса превысило миллион. Ранее на этой неделе о миллионе заразившихся сообщили власти Аргентины, а в ближайшее время эту отметку преодолеют Колумбия и Франция, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Всего с начала пандемии, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом на планете заразились более 41,26 млн человек, из которых свыше 1,13 млн умерли.

Больше всего инфицированных зарегистрировали в Северной и Южной Америке, но эпицентр пандемии постепенно смещается обратно в Европу, где в двух странах из-за ухудшения ситуации уже фактически вновь вводят карантин.