Власти Польши решили закрыть для посетителей рестораны и бары

Правительство Польши приняло решение ввести новые ограничения для борьбы с распространением коронавируса, в частности, закрыв для посетителей рестораны, кафе и бары. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ограничение деятельности ресторанов, пабов, кофеен - все предприятия такого типа не смогут работать так, как раньше. Они смогут предлагать еду и напитки только на вынос", - сказал он и подчеркнул, что такая мера вводится только на две недели с возможностью продления с учетом эпидемиологической ситуации.

Среди других мер - запрет собираться в группах более пяти человек, если речь не идет о членах одной семьи, перевод на дистанционное обучение всех школьников, за исключением начальных классов, закрытие санаториев.

"Ситуация остается сложной, динамичной", - указал премьер, напомнив, что показатели суточного прироста заболевших и смертность значительно выросли. "Мы должны действовать решительно, - - добавил он. - Нас очень беспокоит темп прироста, его нужно остановить".

По словам Моравецкого, вводимые ограничения должны дать результат и отразиться на статистике через 10-14 дней. "Если результата не будет, нам придется предпринять дальнейшие шаги", - сказал он, не исключив закрытия границ и других радикальных мер.

На данный момент в Польше число выявленных случаев инфицирования коронавирусом достигло 228 тыс., 4,1 тыс. заразившихся умерли, более 105 тыс. выздоровели. Скорость распространения инфекции в последние две недели быстро растет, и сейчас установилась на очень высоком для страны уровне - более 10 тыс. заболевших в день. В пятницу был зафиксирован очередной максимум - за сутки выявили 13 632 новых случая заражения.