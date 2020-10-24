В Неаполе акция протеста против ограничительных мер переросла в столкновения с полицией

Несколько сотен человек вышли на акцию протеста в южном итальянском городе Неаполь против введения ограничительных мер на фоне распространения коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Мирная манифестация рестораторов и владельцев магазинов переросла в столкновения с полицией, когда к ней присоединились неизвестные.

Протестующие забросали петардами здание регионального правительства. Полицейским пришлось применить слезоточивый газ. О пострадавших и задержанных не сообщается.

Поводом для протестов послужили заявления губернатора области Кампания Винченцо Де Луки, недавно переизбранного более чем 60% голосов, о намерении объявить в регионе карантин и режим самоизоляции. Рестораторы протестовали против введения комендантского часа, который вступил в силу в пятницу с 23:00 часов (полночь мск). Среди лозунгов протестующих фраза: "Кто нас закроет, тот нам заплатит". Данная акция протеста, отмеченная насильственными действиями, первая в Италии, где весной карантин вводился почти на три месяца.

В пятницу в Кампании было зарегистрировано максимальное до сих пор число новых случаев заражения коронавирусом за сутки, которое превысило 2 тыс. Де Лука говорит о "наступающей трагедии" и просит центральное правительство ввести общенациональный карантин.

В пятницу по всей стране было выявлено более 19 тыс. новых инфицированных в результате проведения более 182 тыс. тестов. Наибольшее число заразившихся вновь приходится на северную Ломбардия, где губернатор Аттилио Фонтана объявил о переводе всех учебных заведений с понедельника на дистанционное обучение.

Как сообщают СМИ, правительство рассматривает возможность введения комендантского часа на всей национальной территории с 18 часов.