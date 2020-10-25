В Литве завершилось голосование во втором туре парламентских выборов

Голосование во втором туре выборов в Сейм (однопалатный парламент) завершилось в воскресенье в Литве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Избирательные участки, начавшие работу в 07:00, закрылись в 20:00 (22:00 GMT+4), члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов.

"Голосование завершилось. Поступление результатов ожидаем к полуночи", - сказала на пресс-конференции председатель Главной избирательной комиссии Лаура Матьёшайтите.

Сейм Литвы избирается всеобщим тайным голосованием по смешанной системе: 71 депутат - в одномандатных округах по мажоритарной системе, 70 - по партийным спискам. Во втором туре определяются имена 68 депутатов.

В первом туре две недели назад в одномандатных округах были выявлены только три победителя. В оставшихся 68 округах дальше прошли по два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов.

Больше всего кандидатов во второй тур провела победившая в первом туре при голосовании по спискам и находящаяся в оппозиции в завершающем срок своих полномочий Сейме правая консервативная партия "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы". У нее 54 претендента.

Второй результат показала правящая партия "Союз крестьян и "зеленых" Литвы", у которой 32 претендента.