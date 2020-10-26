Второй тур выборов в Сейм Литвы выигрывает оппозиционная партия консерваторов

Находящаяся в оппозиции в Сейме (однопалатном парламенте), срок полномочий которого истекает, правая консервативная партия "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" повторяет успех и побеждает во втором туре прошедших в воскресенье выборов в высший законодательный орган, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На втором этапе избирателям предстояло назвать обладателей 68 из 141 мандата. Сейм избирается на четыре года всеобщим тайным голосованием по смешанной системе: 71 депутат - в одномандатных округах по мажоритарной системе, 70 - по партийным спискам. По итогам первого тура, состоявшегося две недели назад, избиратели отдали голоса за кандидатов в депутаты по партийным спискам (70 мандатов), а в одномандатных округах определились только три депутата. Во второй тур в оставшихся 68 округах прошли по два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов при условии, что никто из баллотировавшихся не преодолел порог в 50%.

Согласно предварительным данным, размещенным на сайте Главной избирательной комиссии Литвы, по итогам второго тура консерваторы, имея 54 претендента, займут 25 кресел. Их представительство в новом Сейме с учетом 24 мандатов, полученных на первом этапе при голосовании по партийным спискам, возрастает до 49 мест из 141.

Правящая партия "Союз крестьян и "зеленых" Литвы" во втором туре получает 16 мандатов из 32 возможных, всего их у нее теперь будет 32.

Подсчитаны голоса с 1 764 из 1 914 избирательных участков. Расстановка сил в связи с оставшейся суммой неучтенных голосов измениться не может. Возможны лишь единичные поправки по количеству мандатов.