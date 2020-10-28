Итальянская полиция пресекла новую попытку беспорядков в Риме

Европа 28 октября 2020 02:03 (UTC+04:00)
Итальянская полиция пресекла новую попытку беспорядков в Риме

Полиция в Италии пресекла новую попытку устроить массовые беспорядки в центре Рима, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Как сообщает во вторник вечером агентство ANSA, несколько человек были задержаны.

Представители, предположительно, крайней правой организации "Новая сила", предприняли попытку начать беспорядки на Народной площади (Пьяцца дель Пополо), однако она не увенчалась успехом. В связи с их действиями была закрыта станция метро "Фламинья". Затем группы людей в черном направились через реку Тибр к Ватикану, в прилегающем районе было перевернуто несколько мусорных контейнеров. К центру Рима стянули дополнительные силы полиции и бронированные автомобили.

В разных городах Италии несколько дней подряд происходят манифестации, перерастающие в акты вандализма. Полицейские применяют слезоточивый газ, против стражей правопорядка манифестанты используют петарды и бутылки с зажигательной смесью. Изначально все акции протеста против введения новых ограничительных мер в связи с пандемией носят мирный характер. Однако ситуация обостряется, когда к шествиям присоединяются экстремистски настроенные элементы. Не исключается, что беспорядки организуются специально.

Накануне в Милане обвинения в нарушении общественного порядка были предъявлены почти 30 гражданам. В Турине задержали 10 человек. Не прекращаются акции протеста, отмеченные актами насилия, в Неаполе.

Как сообщает ANSA, в связи с ростом социальной напряженности в среду министр внутренних дел Лучана Ламорджезе соберет чрезвычайное заседание Национального комитета по обеспечению правопорядка и безопасности. Среди прочих в нем примут участие главы полиции, а также представители министерства обороны.

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