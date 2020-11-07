В Салониках прошла акция протеста против карантина

Акция протеста против введенного властями Греции на три недели общенационального карантина, в ходе которой участники бросали бутылки с краской в полицейских, прошла в пятницу в Салониках, задержаны пять человек. Об этом сообщила газета Proto Thema, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее сведениям, акция протеста была организована через соцсети. К Белой башне в центре города, туристической достопримечательности северной греческой столицы, пришли несколько десятков человек. Сначала они скандировали лозунги, а когда полицейские потребовали, чтобы они разошлись, так как не соблюдаются введенные из-за пандемии требования о социальной дистанции, активисты стали бросать бутылки с краской в полицейских. Один из стражей порядка получил легкую травму.

Полицейские ответили слезоточивым газом и светошумовыми гранатами и разогнали протестную акцию. Были задержаны пять человек.