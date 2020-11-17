Число случаев заражения коронавирусом во Франции превысило 2 млн

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом на территории Франции с начала пандемии превысило 2 млн. Об этом во вторник на пресс-конференции сообщил глава национального управления здравоохранения Жером Саломон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мы превысили планку в 2 млн выявленных случаев заражения коронавирусом", - отметил он. "Пик позитивных тестов пришелся на 2 ноября, когда в течение суток было выявлено 69 500 новых случаев заражения, - добавил Саломон. - Сейчас этот показатель снижается, хотя все еще остается неприемлемо высоким".

По его словам, за последние 24 часа в больницах от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 437 пациентов. Всего же с начала пандемии жертвами заболевания во Франции стали 46 273 человека. Саломон также добавил, что в настоящее время в реанимации находятся 4 854 пациента.

Комментируя сроки отмены во Франции карантина, он подчеркнул, что к этому вопросу "необходимо отнестись со всей бдительностью". Ранее премьер-министр страны Жан Кастекс на слушаниях в Национальном собрании (нижняя палата парламента) отметил, что некоторые ограничительные меры останутся в силе и после отмены карантина.

Согласно данным телеканала BFM, президент страны Эмманюэль Макрон на следующей неделе обратится к нации по вопросу борьбы с пандемией.