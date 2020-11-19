ВОЗ сообщила, что ни одна вакцина от коронавируса еще не прошла окончательную регистрацию

Ни одна вакцина от коронавируса еще не прошла окончательную регистрацию. Об этом объявил в четверг на онлайн-брифинге для журналистов директор Управления ВОЗ по Восточному Средиземноморью Ахмед аль-Мандари, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Четыре вакцины в настоящее время находятся на финальной стадии разработки, они прошли испытания, но окончательно не зарегистрирована ни одна из них, - отметил он. - Вакцина не будет одобрена до тех пор, пока не будет обеспечена ее полная безопасность для людей. Мы слышали о четырех вакцинах, которые признаны безопасными, но должны быть проведены повторные испытания и исследования". Поэтому ни одна страна или компания еще не получили официального разрешения на массовое производство вакцин, добавил региональный директор ВОЗ.

Отвечая на вопрос журналистов о возможной модификации коронавируса в сезонное заболевание по типу гриппа, он сказал: "Пока рано говорить о том, что, несмотря на наличие вакцин, эпидемия коронавируса будет сезонной, нам требуется еще много времени для изучения характера его распространения и мутаций".