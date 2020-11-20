Британия и ЕС приостановили переговоры по Brexit из-за коронавируса

Переговоры между Евросоюзом и Великобританией над заключением торгового соглашения были приостановлены из-за заражения коронавирусом нового типа члена европейской делегации. Об этом в своем Twitter написал главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Он сообщил, что сторонами было принято решение прекратить переговоры на непродолжительное время. По словам Барнье, один из участников переговоров в его команде получил положительный результат теста на COVID-19.

Главный переговорщик ЕС отметил, что команды будут продолжать свою работу в полном соответствии с инструкциями.

Как рассказала Reuters министр по делам Европы Тютти Туппурайнен, переговоры все еще могут завершиться успешно, а «всеобъемлющая» сделка будет согласована до завершения выхода Соединенного Королевства из ЕС 31 декабря.

В свою очередь главный британский переговорщик Дэвид Фрост заявил, что пока переговоры будут проходить дистанционно.