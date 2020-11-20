ЕС поднимет на G20 вопрос о массовом производстве доступных по цене вакцин от коронавируса

Евросоюз поднимет на саммите G20, который пройдет 21-22 ноября в онлайн-формате, вопрос о необходимости гарантировать массовое производство доступных по цене вакцин от коронавируса для всего мира. Об этом заявила в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, главной темой саммита станет ситуация с пандемией и борьба с ней. "Мы должны продолжать инвестировать, чтобы убедиться в том, что вакцины могут получить все по доступной цене", - сказала она.

Как отметила фон дер Ляйен, цель богатых стран - купить 2 млрд доз вакцин для бедных стран. "$1,8 млрд было недавно выделено для этого, но нужно больше в 2021 году, по оценкам - около $5 млрд. Также нужно финансирование для тестирования и лечения - около $38 млрд, из которых $4 млрд уже выделено", - пояснила глава ЕК.