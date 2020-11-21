В Хорватии четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом
Четыре человека погибли и еще пятеро пострадали в субботу в центральной части Хорватии в результате ДТП с участием грузовика и микроавтобуса. Об этом сообщило национальное телевидение HRT, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По данным телеканала, столкновение двух автомобилей произошло на автомагистрали в 19 км от Загреба по направлению к городу Карловацу. Грузовик врезался в остановившийся на обочине микроавтобус, в котором находились девять пассажиров. Несмотря на установленный аварийный знак, водитель грузового автомобиля по пока неустановленным причинам не смог избежать столкновения.
Экстренные службы доставили пострадавших в несколько клиник в Загребе. Идет расследование причин ДТП.
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