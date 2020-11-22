В Германии сожалеют о выходе США из Договора по открытому небу
Германия сожалеет о том, что США больше не являются участником Договора об открытом небе (ДОН). Об этом заявил в воскресенье глава МИД ФРГ Хайко Маас, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Вашингтон ранее официально подтвердил, что США больше не являются стороной договора.
"Мы сильно сожалеем, что США решились на этот шаг и сейчас его совершили. Наша позиция по этому соглашению не менялась - мы считаем договор важной частью архитектуры контроля над вооружениями, вкладом в формирование взаимного доверия и безопасности на Северном полушарии от Владивостока до Ванкувера", - сказал Маас.
"Федеральное правительство, разумеется, будет и дальше его соблюдать", - отметил министр
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