Danone намерена сократить до 2 тыс. рабочих мест из-за вызванных пандемией трудностей

Французская продовольственная компания Danone намерена сократить до 2 тыс. рабочих мест из-за трудностей, вызванных пандемией нового коронавируса. Об этом говорится в ее сообщении, распространенном в понедельник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как проинформировали в Danone, руководство после консультаций с сотрудниками и членами совета директоров вводит план экономии, который получил название Local First. Согласно документу, планируемые меры по адаптации к кризису приведут к сокращению от 1,5 тыс. до 2 тыс. ставок в международных и местных штаб-квартирах. "Во Франции будут сокращены от 400 до 500 должностей", - приводит слова генерального директора компании Эмманюэля Фабера Agence France-Presse. Он уточнил, что речь идет в основном о руководящих постах.

Кроме того, указал Фабер, сокращения коснутся штаб-квартир в Амстердаме и Сингапуре. Как подчеркивается в документе, основной целью плана является экономия €1 млрд к 2023 году. Компания планирует потратить данные средства на инвестиции. "Этот план позволит вернуть Danone на путь роста прибыли", - пояснил гендиректор.

Согласно данным агентства, за первые девять месяцев 2020 года выручка компании снизилась на 5,4%. Пандемия особенно сильно сказалась на продажах бутилированной воды (минус 20,5%) из-за закрытия кафе и ресторанов.