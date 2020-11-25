Британское правительство выделит £4,3 млрд на борьбу с безработицей

Правительство Великобритании выделит £4,3 млрд ($5,7 млрд) на борьбу с массовой безработицей, риск которой возрос как следствие экономического кризиса, вызванного пандемией. Об этом информировало во вторник агентство PA со ссылкой на обзор предстоящих расходов правительства на оказание госуслуг, который министр финансов Соединенного Королевства Риши Сунак должен представить в среду в парламенте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, £2,9 млрд фунтов ($3,9 млрд) из этой суммы пойдут на реализацию трехлетней программы Restart, призванной помочь более 1 млн безработных людей вернуться на трудовой рынок. Она будет рассчитана в первую очередь на тех людей, которые сидят без работы более года, с упором на представителей более возрастной группы населения, находящихся в особенно уязвимом положении.

Еще £1,4 млрд ($1,9 млрд) будут направлены на дополнительное финансирование правительственного агентства, помогающего людям устроиться на работу.

Выступая в Палате общин в преддверии представления плана бюджетных расходов, Сунак заявил, что его "основной приоритет - защитить рабочие места и источники заработка по всей Великобритании". "Этот обзор расходов гарантирует, что сотни тысяч рабочих мест будут поддержаны и защищены в острой фазе текущего кризиса и за ее пределами при помощи многомиллиардного пакета инвестиций. Они гарантируют, что никто не останется в этой стране без надежды или возможностей", - добавил он.