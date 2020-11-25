Акции AstraZeneca дешевеют третий день подряд

Акции британской фармацевтической компании AstraZeneca дешевеют третий день подряд на неуверенности в достаточной эффективности ее вакцины от COVID-19. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Акции AstraZeneca дешевеют на 0,66%, до 79,47 фунта стерлингов, а с начала недели они потеряли уже 4,4% стоимости.

В понедельник AstraZeneca сообщила, что промежуточный анализ клинических испытаний вакцины, разрабатываемой совместно с учеными из Оксфорда, показал среднюю эффективность на уровне 70%. По данным фармкомпании, участники получали два разных варианта дозировки вакцины, один из них показал эффективность на уровне 90%, другой — на уровне 62%.

Агентство Блумберг ранее в среду сообщило, ссылаясь на советника администрации действующего президента США Дональда Трампа Монсефа Слауи, что дозировка вакцины, разработанной компаний AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, которая показала большую эффективность, испытывалась на добровольцах не старше 55 лет.

AstraZeneca Plc, одна из крупнейших фармацевтических компаний мира, была образована путем слияния в 1999 году британской Zeneca Group Plc и шведской Astra AB. Компания занимается разработкой, производством и реализацией препаратов для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистых, неврологических, а также онкологических заболеваний.