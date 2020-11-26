Суд в Испании вынес приговор по делу, связанному с визитом Папы Римского в 2006 году

Национальная судебная коллегия Испании приговорила к тюремным срокам до 15 лет лишения свободы проходивших по делу, связанному с визитом в 2006 году в Валенсию Папы Римского Бенедикта XVI. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном решении юридической инстанции.

В документе уточняется, что суд "приговорил 19 из 23 обвиняемых к 15 годам тюрьмы за незаконное присуждение Grupo Correa контракта на поставку экранов, звуковых систем и систем громкоговорящей связи для визита папы Бенедикта XVI в Валенсию по случаю V Всемирной встречи семьи" в июле 2006 года. Как считает суд, перерасход составил около €3,2 млн.

В частности, лидер Grupo Correa, предприниматель Франсиско Корреа получил 13 лет и 7 месяцев лишения свободы, его "правая рука", бывший член Народной партии (НП) Пабло Креспо - 15 лет и пять месяцев тюрьмы.

Корреа является одним из главным фигурантов крупного коррупционного дела в Испании, по которому также проходили сторонники консервативной НП. Ранее предприниматель уже был приговорен к 51 году лишения свободы. Речь идет об одном из самых громких коррупционных скандалов в Испании, который получил название "дело Гюртель". Расследование начала в ноябре 2007 года Антикоррупционная прокуратура королевства. Во взяточничестве были заподозрены десятки политиков, большая часть из них - в Валенсии и Мадриде.