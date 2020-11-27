Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в Бельгии

Вспышка высокопатогенного штамма птичьего гриппа H5N5 зафиксирована на птицеферме в Бельгии недалеко от границы с Францией. Об этом сообщил в пятницу телеканал RTL, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он отметил, что болезнь обнаружена на ферме в деревне Менен на западе страны. От нее погибли 600 птиц, 151 тыс. птиц были забиты, чтобы предотвратить распространение болезни. Птичий грипп может передаваться человеку, опасность представляют различные мутации вируса.

Также штамм птичьего гриппа H5N8 обнаружен у дикой птицы в Норвегии, сообщило в пятницу норвежское Управление по безопасности продуктов питания.

"Птичий грипп обнаружен у дикого короткоклювого гуменника в коммуне Саннес (губерния Ругаланн). Он в первую очередь представляет опасность для птиц, поскольку для них очень заразен. Передача гриппа от диких птиц к птицам на птицефермах может иметь очень серьезные последствия для фермерских хозяйств", - говорится в сообщении,

"Риск заражения для человека оценивается как очень низкий", - добавили в ведомстве, указав, что речь идет о штамме H5N8.