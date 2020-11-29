В митинге против закона о безопасности в Париже приняли участие 46 тыс. человек

Порядка 46 тыс. человек приняли участие в акции протеста против принятия закона "О глобальной безопасности" в Париже. Об этом в субботу сообщил телеканал ​​​​BFM со ссылкой на МВД страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По данным МВД, в субботу в манифестации против закона "О глобальной безопасности" приняли участие 46 тыс. человек", - отмечает телеканал. В прошлую субботу число протестующих составило 22 тыс.

Согласно данным правоохранительных органов, в аналогичной демонстрации в Лионе участие приняли 7,5 тыс. человек, в Бордо - 6 тыс., в Страсбурге - 1,5 тыс., в Лилле - 1,4 тыс.

Как сообщила префектура парижской полиции, по состоянию на 19:45 (22:45 GMT+4) во французской столице было задержано 46 человек. Манифестанты были задержаны в основном за применение силы против полицейских.