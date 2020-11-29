Полиция задержала 155 участников акции протеста против карантина в Лондоне
Британские правоохранители задержали в центре Лондона 155 человек, участвовавших в масштабной акции протеста против действующего в стране карантина. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой столичной полиции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Задержания были произведены в связи с нарушением ограничений, связанных с пандемией COVID-19, нападением на сотрудника полиции, а также хранением наркотиков. Полицейские принимали превентивные меры, чтобы помешать людям собираться группами, и призывали их разойтись по домам", - говорится в сообщении. Дорожная полиция остановила несколько автобусов с людьми, направлявшимися в Лондон, чтобы принять участие в протестах.
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