Полиция задержала 155 участников акции протеста против карантина в Лондоне

Британские правоохранители задержали в центре Лондона 155 человек, участвовавших в масштабной акции протеста против действующего в стране карантина. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой столичной полиции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Задержания были произведены в связи с нарушением ограничений, связанных с пандемией COVID-19, нападением на сотрудника полиции, а также хранением наркотиков. Полицейские принимали превентивные меры, чтобы помешать людям собираться группами, и призывали их разойтись по домам", - говорится в сообщении. Дорожная полиция остановила несколько автобусов с людьми, направлявшимися в Лондон, чтобы принять участие в протестах.