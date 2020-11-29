На севере Англии уничтожат более 10 тыс. индеек из-за вспышки птичьего гриппа

Власти Великобритании приняли решение уничтожить 10,5 тыс. индеек после того, как на птицеферме в графстве Северный Йоркшир в Англии была зафиксирована вспышка птичьего гриппа. Об этом в воскресенье сообщило министерство охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Соединенного Королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Штамм птичьего гриппа H5N8 был обнаружен на индюшиной ферме около города Норталлертон 28 ноября. Все 10,5 тыс. птиц будут уничтожены, чтобы остановить распространение вируса", - говорится в заявлении ведомства. Министерство также выразило уверенность, что эта вспышка не повлияет на наличие индейки в продовольственных магазинах в преддверии Рождества, отмечаемого протестантами и католиками 25 декабря.

Ранее о выявлении вспышки птичьего гриппа в Европе заявили власти Германии, Франции, Бельгии, Норвегии и Нидерландов, которые в рамках борьбы с распространением вируса распорядились уничтожить более 200 тыс. куриц.