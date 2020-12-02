Карантин в Германии сохранится до 10 января, если ситуация не изменится - Меркель

Карантинные меры в Германии останутся в силе, если ситуация с распространением коронавируса в стране существенно не изменится. Об этом заявила в среду на пресс-конференции в Берлине канцлер Ангела Меркель, передает Trend со ссылкой ТАСС.

"Мы еще в ноябре сказали, что решения будут действовать, если ничего существенно не изменится. Сегодня мы еще раз это согласовали", - сказала она.

"Если ситуация по случаям заражения будет так развиваться, как сейчас, мы еще раз встретимся 4 января. Федеральные земли продлят меры до 10 января", - подчеркнула канцлер.

Меркель также заявила, что не может сказать, когда в ЕС будет разрешена вакцина от коронавируса.

"Сегодня я не могу точно сказать, когда поступит информация. Я не могу вам сказать, произойдет ли это до Рождества или сразу после Рождества", - отметила канцлер по итогам совещания с главами регионов ФРГ. "Нужно просто подождать", - добавила она.

Меркель сообщила, что в случае получения препарата постоянная комиссия согласует очередность вакцинации граждан Германии. По ее словам, прежде всего, вакцину, скорее всего, сначала получат медицинские работники и люди, отвечающие за обеспечение безопасности в стране, а также пожилые и больные люди. "Мы знаем, что в первом квартале [2021 года] получим 7 млн доз [вакцины]", - сообщила канцлер, имея в виду препараты, разработанные концернами Moderna и BioNTech-Pfizer. Она отметила, что касательно вакцины AstraZeneca пока не может ничего сказать конкретного.