В Чехии отменили комендантский час

Власти Чехии с четверга значительно смягчили социальные ограничения, действующие в республике из-за эпидемии коронавируса. При соблюдении повышенных санитарно-эпидемиологических мер в ограниченном режиме с сегодняшнего дня возобновят работу рестораны и другие заведения общепита, магазины и предприятия оказания коммерческих услуг населению. Отменяется запрет на свободное передвижение граждан, который действовал в стране с 23:00 до 05:00 по местному времени, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Решение ослабить ограничения приняло 29 ноября правительство Чехии, учитывая наметившуюся в последние дне недели тенденцию к улучшению эпидемиологической ситуации в республике при снижении суточного показателя прироста числа инфицированных коронавирусом. Уровень эпидемиологической угрозы в стране понижен до третьего из пяти возможных.

Смягчение социальных ограничений в Праге связывают с желанием властей создать для жителей республики более комфортную обстановку на предстоящие в конце декабря праздники. Поэтому, в частности, стали разрешены общественные мероприятия с участием до 50 граждан на улицах и до 10 человек в помещениях. До сих пор в стране были возможны встречи с максимальным числом из шести участников.

В категорию рекомендаций с четверга перешла обязанность перевода сотрудников государственных и коммерческих организаций на удаленный режим работы. При этом правительство рекомендовало руководителям учреждений и фирм сохранить действующую практику.

В четверг возобновят работу музеи и художественные галереи. При этом их залы могут быть заполнены только на одну четверть от допустимого числа посетителей. Предполагается возможность экскурсий по помещениям этих объектов с участием до 10 человек при соблюдении необходимой социальной дистанции, препятствующей переносу коронавируса.

Чешские театры и кинотеатры пока останутся закрытыми, а спортивные соревнования будут проходить без болельщиков. На крытых стадионах с четверга начинаются тренировки по индивидуальным видам спорта при одновременном нахождении там не более 10 человек. Под открытым небом станет возможным тренироваться в группах по два спортсмена.