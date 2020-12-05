Полиция задержала более 20 человек на акции протеста в Париже

Полиция и жандармерия задержали в субботу в Париже 22 человек во время акции протеста против законопроекта "О глобальной безопасности" . Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я благодарю сотрудников сил правопорядка за их действия, которые им приходится вести подчас против крайне агрессивных людей. В ходе манифестации в Париже уже задержаны 22 человека", - написал министр на своей странице в Twitter.

Манифестации в знак протеста против находящегося на рассмотрении парламента проекта закона проходят в субботу в девяти десятках французских городов. В Париже, как убедился корреспондент ТАСС, акция проводится с 15:00. Вскоре после ее начала место во главе мирной колонны заняли несколько сотен хулиганов, они стали забрасывать полицию камнями и бутылками, разбивали витрины магазинов и отделений банков, устраивали баррикады, сожгли не менее трех автомашин.

Пожарным, прибывшим на место событий, пришлось ждать более получаса, пока полиция выгонит хулиганов из зоны, где были совершены поджоги. В настоящее время огонь потушен, однако погромщики выбили стекла в отделении банка и пытаются поджечь его.

Движение колонны, направлявшейся с площади Порт-де-Лила к площади Республики, в течение нескольких часов было заблокировано. В настоящее время оно возобновилось. Бульвар Гамбетта, по которому идут участники акции, заполнен дымом от устроенных хулиганами поджогов.