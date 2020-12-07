Всемирная шахматная олимпиада 2024 года пройдет в Будапеште

Будапешт примет Всемирную шахматную олимпиаду 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации шахмат (FIDE), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Голосование по вопросу места проведения соревнований прошло на заседании генеральной ассамблеи FIDE.

Будапешт во второй раз примет Всемирную шахматную олимпиаду. Впервые турнир прошел в столице Венгрии в 1926 году, тогда он носил неофициальный статус, победу на нем одержала венгерская команда.

Всемирная шахматная олимпиада - командный турнир для сборных, которые являются членами FIDE. Впервые соревнования, носящие официальный статус, были проведены в 1927 году в Лондоне. С 1950 года турнир проводится один раз в два года.

Последняя олимпиада в 2018 году прошла в Грузии. Планировалось, что в 2020 году турнир примет Россия, а в 2022 году - Белоруссия. Позже российский турнир был отложен на 2021 год из-за пандемии коронавируса, а Белоруссия от проведения Всемирной шахматной олимпиады отказалась.