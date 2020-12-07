Британия приближается к Италии по числу выявленных случаев COVID-19
В Британии за сутки выявлено свыше 17 тыс. случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщается на сайте правительства страны, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.
Всего за время пандемии в стране положительный результат анализов получили 1 723 242 человека. Кроме того, в стране за сутки скончался еще 231 пациент.
При этом в Италии этот показатель находится на отметке 1 728 878 случаев с COVID-19. Страна занимает шестое место в рейтинге по числу пациентов с коронавирусом.
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