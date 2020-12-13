Глава BioNTech спрогнозировал, когда пандемию удастся взять под контроль

Распространение вызываемого новым коронавирусом заболевания возможно будет взять под контроль к концу лета 2021 года при условии применения вакцины, разработанной германской компанией BioNTech и ее американским партнером Pfizer. С таким прогнозом выступил генеральный директор и соучредитель BioNTech Угур Шахин в интервью для телеканала Fox News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нам следует быть уверенными в том, что мы сможем взять под контроль заболевание и пандемию к концу следующего лета", - заявил Шахин, отвечая на соответствующий вопрос. По его оценке, переломить ситуацию в США возможно лишь путем вакцинации не менее 30% американцев. "Это может произойти уже в апреле следующего года при условии наличия готовой к применению вакцины", - уточнил глава BioNTech.

Эта германская компания обещала предоставить различным странам мира 1,3 млрд доз своей вакцины до завершения 2021 года. "Мы можем поставить даже больше доз в 2021 году", - заверил Шахин. Он признал наличие у населения определенной настороженности по отношению к препарату, но заверил в надежности и безопасности вакцины BioNTech и Pfizer.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США в пятницу одобрило обращение BioNTech и Pfizer о регистрации их вакцины по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. Специалисты управления получили подтверждения того, что эффективность вакцины составляет 95% после второй дозы, одному человеку требуется введение двух доз препарата. Он должен храниться при температуре минус 75-80 градусов Цельсия (ампулы после размораживания допустимо хранить при температуре два-восемь градусов не более пяти дней).

FDA ранее информировало о серьезных побочных эффектах, возникших после введения вакцины у 0,6% участников испытаний. Наиболее частыми были аппендицит (0,04%), инфаркт (0,02%) и инсульт (0,02%).