Мэрию Парижа оштрафовали за слишком большое количество женщин-руководителей

Мэрия французской столицы заплатит штраф в размере 90 тыс. евро за распределение слишком большого количества руководящих должностей в городской администрации среди женщин. Об этом заявила во вторник глава города Анн Идальго, выступая на заседании городского совета, запись которого размещена в "Твиттере", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Город должен заплатить штраф за то, что назначил слишком много женщин на руководящие посты. 69% назначений: 11 женщин и 5 мужчин. И из-за этого администрация города [по мнению надзорных органов] стала слишком феминистской", - заявила она.

Нарушение произошло еще во время распределения новых должностей в 2018 году, однако выявлено оно было лишь недавно в ходе аудита Министерства государственной службы Франции. Согласно закону, соотношение мужчин и женщин при назначении на должности, должно составлять как минимум 60% на 40%, а в идеале их должно быть поровну.

"Мы должны решительно продвигать женщин, потому что по всей Франции наблюдается серьезное отставание, и, чтобы добиться паритета, необходимо ускорить темп", - подчеркнула Идальго, добавив, что ее ведомство не исключение. Как уточняет газета "Монд", в настоящий момент 47% руководителей высшего звена в парижской мэрии - женщины. Более того, поправка от августа 2019 года позволяет избежать штрафа, если руководство организации сознательно берет больше женщин и мужчин, чтобы выровнять существующий дисбаланс, однако она вступила в силу уже после выявленных фактов.

"Этот штраф, очевидно, абсурден. Более того, он несправедливый, безответственный и опасный, - продолжила Идальго. - Я разделю этот чек вместе с моими директрисами и всеми сотрудницами генерального секретариата, а их много, чтобы выплатить этот штраф в размере 90 тыс. евро министерству государственной службы".