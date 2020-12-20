Француз побил мировой рекорд, простояв во льду больше 2,5 часа
Житель Франции обновил мировой рекорд по пребыванию в емкости со льдом, продержавшись 2 часа 35 минут и 33 секунды, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.
Рекордсменом стал 34-летний медработник Ромен Вандендорп.
«Это доказывает, что не нужно быть суперменом, чтобы сделать нечто столь же безумное», — прокомментировал он свое достижение.
По данным издания, Вандендорп тренировался на протяжении двух лет, чтобы «расширить границы своей физиологии».
За французом наблюдали представители Книги рекордов Гиннесса. Погружение в дробленый лед происходило в специально разработанном прозрачном контейнере, где температура достигала -18°С.
Лента новостей
Мало какая школа может похвастаться 100%-ым поступлением своих выпускников, но Подготовительная Школа Меррик 1 является исключением (ФОТО)
Возвращение домой. Воины из Аздрамы, которые уничтожали армянских агрессоров минометным огнем и гранатами (ФОТО)
В рамках проекта “Социальные сады” высаживаются фруктовые деревья еще для 250 малообеспеченных семей (ФОТО)
Кто, кроме нас… Теймур Меджидзаде вернулся в родное село, чтобы освободить его от армянских захватчиков (ФОТО)
Для семьи шехида Самира Алышова строится дом, семье раненого Эльчина Самедова предоставлена 3-х комнатная квартира (ФОТО)
МЧС России доставило для пострадавших от карабахского конфликта жителей очередной гуманитарный груз (ФОТО)
Госфонд соцзащиты Азербайджана закупит у компании AZƏRMAŞ GROUP автомобили почти на 500 тыс. манатов
Между Азербайджаном и Италией ведутся переговоры по развитию энергетической инфраструктуры освобожденных территорий (ФОТО)
Турецкий грузовой состав с экспортными товарами через Азербайджан достиг конечного пункта назначения