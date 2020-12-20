В Великобритании выявили рекордные 35,9 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

Европа 20 декабря 2020 21:26 (UTC+04:00)
В Великобритании выявили рекордные 35,9 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

Число выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании составило 35,9 тыс., что стало рекордным показателем с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в воскресенье на сайте правительственной информации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в королевстве было отмечено чуть больше 27 тыс. случаев заражения. Предыдущий антирекорд - 35,3 тыс. случаев - был установлен 17 декабря, однако тогда в статистику были включены ранее не учтенные из-за технической ошибки случаи инфицирования в Уэльсе.

Число летальных исходов за последние сутки составило 326 (по сравнению с 534 в субботу). В общей сложности в Великобритании умерли 67,4 тыс. заразившихся, что является вторым крупнейшим показателем в Европе после Италии. Число выявленных случаев инфицирования превысило 2,04 млн. За последние семь дней число выявляемых в стране случаев заражения выросло на 51% по сравнению с предыдущим семидневным периодом.

Рост заболеваемости COVID-19 в королевстве связан с выявлением нового, мутировавшего варианта коронавируса, о котором 14 декабря сообщил глава Минздрава Мэтт Хэнкок. По его словам, предварительный анализ показывает, что он распространяется быстрее до сих пор известных штаммов. На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей летальности.

Новый вариант коронавируса быстро становится доминирующим - в Лондоне и на юго-востоке Англии на него сейчас приходится около 60% новых случаев заражения, что вынуждает власти принимать жесткие меры, направленные на борьбу с инфекцией. В то же время эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что мутировавший вариант был выявлен на юго-востоке Англии еще в сентябре, а позже распространился в Дании, Нидерландах и Австралии. На этом фоне ряд стран по всему миру объявили о намерении ограничить пассажирское авиасообщение с Соединенным Королевством.

Новые ограничения

В связи с возникшей ситуацией Джонсон объявил в субботу об ужесточении ограничительных мер в Великобритании. Меры, распространившиеся на Лондон и юго-восток Англии, предусматривают запрет на работу магазинов, не торгующих предметами первой необходимости, парикмахерских и спортзалов в дополнение к закрытым ранее ресторанам, пабам и кафе. Людям также рекомендуется воздерживаться от поездок по стране и за рубеж, не покидать свои дома без необходимости (разрешены занятия спортом на улице и поездки на работу, если этого нельзя избежать). Вводятся ограничения на въезд и выезд из тех районов, где действует максимальный уровень распространения инфекции. Речь идет о территории, на которой проживает около 20 млн человек.

На этом фоне Хэнкок заявил в воскресенье в интервью телеканалу Sky News, что объявленные меры могут действовать на протяжении пары месяцев. При этом он выразил надежду, что ситуация с коронавирусом в стране может улучшиться по мере вакцинирования населения различных возрастных групп от коронавируса. Вакцинация началась в стране с 8 декабря: первыми препарат смогут получить медицинские работники, лица, проживающие в домах престарелых, и люди старше 80 лет. К настоящему моменту в Великобритании, где проживают 66 млн человек, привиты более 350 тыс. пациентов, а к середине следующей недели эта цифра должна превысить полмиллиона.

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