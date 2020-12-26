Первую прививку от коронавируса в Германии сделали 101-летней женщине
Эдит Квойцалла из города Хальберштадт (федеральная земля Саксония-Анхальт) стала первой жительницей Германии, которой сделали прививку от коронавируса. Об этом сообщила газета Bild, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Официально вакцинация в ФРГ начинается в воскресенье в 07:00 по местному времени, однако 101-летняя Квойцалла уже в субботу получила первую инъекцию Comirnaty. Так звучит официальное название препарата, разработанного консорциумом BioNTech - Pfizer. Всего необходимы две инъекции.
Женщина проживает в доме престарелых. Там в субботу были привиты и другие постояльцы, а также персонал учреждения.
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