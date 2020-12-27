В Чехии ужесточили ограничения из-за коронавируса

Чехия из-за коронавируса нового вида перешла в воскресенье на максимальный (пятый) уровень эпидемической угрозы, который предполагает ограничение выхода из жилых помещений без неотложной необходимости, закрытие предприятий по оказанию бытовых услуг населению и большинства магазинов. В республике введен запрет на свободное передвижение граждан с 21:00 до 05:00, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В Чехии в последние недели ухудшается эпидемическая ситуация. Коронавирусная инфекция распространяется на всей ее территории. Поэтому правительство республики по настоянию национального министерства здравоохранения приняло решение перевести страну на пятый уровень эпидемической угрозы.

Переход на пятый уровень эпидемической угрозы предусматривает, что в Чехии останутся открытыми только магазины, торгующие товарами первой необходимости. К этой категории относятся продуктовые магазины, аптеки и магазины хозтоваров. Во встречах под открытым небом или в общественных помещениях смогут участвовать не более двух человек. Количество участников свадеб, похорон и богослужений ограничено 15. С воскресенья в стране прекратили работу горнолыжные спуски.

Данные ограничительные меры будут действовать как минимум до 10 января. Власти намерены полностью компенсировать ущерб предпринимателям, которые вынуждены свернуть бизнес из-за коронавируса в период, когда страна будет находиться на пятом уровне эпидемической угрозы.

В Чехии с 4 января, после завершения рождественских каникул, обучение в вузах и школах будет проводиться в дистанционном режиме. За парты смогут вернуться только ученики первых и вторых классов начальных школ.

В воскресенье в Чехии начинается вакцинация против коронавируса. Пока она будет осуществляться в четырех больницах Праги и в двух клиниках города Брно (юго-восток страны). В приоритетном порядке ее пройдут медики, находящиеся в первой линии борьбы с коронавирусной инфекцией. Одним из первых прививку намерен сделать премьер-министр республики Андрей Бабиш, стремящийся подать пример жителям страны, многие из которых выражают недоверие по поводу эффективности вакцины.

Ситуация с коронавирусом

За время эпидемии общее число инфицированных коронавирусом в Чехии, население которой составляет 10,71 млн граждан, достигло 667 569. Умерли 10 950 пациентов с коронавирусом. Первый случай заражения в стране был зафиксирован 1 марта. В Чехии с 5 октября восстановлен режим чрезвычайной ситуации, который действовал в начальный период эпидемии с 12 марта по 17 мая. На этот раз он введен до 22 января.

В Чехии с 18 декабря закрыты музеи, художественные галереи, фитнес-центры, крытые стадионы и спортзалы, а также рестораны и другие точки общепита, которым сейчас разрешено продавать еду и напитки только навынос через специально оборудованные окна выдачи.

В стране сохраняется масочный режим. Введен запрет на распитие спиртных напитков на улице. На нарушителей ограничений накладываются штрафы. Максимальная сумма штрафа для физических лиц составляет 50 тыс. крон (примерно €1 900), для юридических - 3 млн крон (около €115 тыс.). Контроль за соблюдением ограничительных мер возложен на полицию.