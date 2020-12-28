Берлин положительно оценивает торговую сделку ЕС с Великобританией
Правительство Германии положительно оценивает торговое соглашение с Великобританией и выступит в Евросоюзе в поддержку сделки. Об этом заявила в понедельник на брифинге представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Я могу сообщить, что члены кабинета министров во время телеконференции согласовали сегодня позицию Германии. Они были едины в положительной оценке соглашения", - сказала представитель правительства. "Германия может одобрить соглашение и сделает это в Европейском совете", - отметила она.
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