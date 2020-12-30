Джонсон считает, что Великобритания открывает новую страницу в своей истории

Великобритания открывает новую страницу в своей истории, заключив соглашение о формате будущих отношений и свободной торговле с ЕС и сохраняя тесные связи с континентом. Об этом, как сообщила во вторник вечером канцелярия премьер-министра страны Бориса Джонсона, он намерен заявить в среду в обращении к депутатам британского парламента перед тем, как они будут должны утвердить текст достигнутого соглашения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Теперь мы откроем новую страницу в истории нашего народа, заключая торговые сделки со странами по всему миру в дополнение к уже достигнутым нами соглашениям с 63 государствами и подтверждая роль глобальной Британии как либеральной, открытой миру и несущей добро силы. Те из нас, кто призывал к тому, чтобы Британия покинула ЕС, никогда не добивались разрыва с нашим ближайшим соседом", - говорится в тексте речи Джонсона.

Глава британского правительства отмечает, что Brexit не стал разрывом с ЕС, а лишь разрешил вопросы, много десятилетий осложнявшие отношения Соединенного Королевства с другими странами Европы. По словам Джонсона, Великобритания, всегда стоявшая в Евросоюзе особняком, а под конец порой игравшая деструктивную роль в сообществе, теперь станет для Евросоюза "дружелюбным соседом", всегда готовым работать рука об руку с Брюсселем при условии совпадения их интересов.