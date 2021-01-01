Во Франции за сутки выявили почти 20 тыс. случаев заражения коронавирусом

Французские медики выявили 19 927 новых случаев заражения коронавирусом в стране за последние 24 часа. Об этом в четверг сообщило агентство Sante publique France при Минздраве республики, передает Trend со ссылкой ТАСС.

Это самый большой показатель, зафиксированный во Франции после Рождества. Как отметили в агентстве, за минувшие сутки жертвами эпидемии стали 252 человека. За последние семь дней были госпитализированы 7 306 человек, из которых 1 149 попали в реанимацию.

Всего с начала эпидемии в стране было выявлено 2 620 425 случаев заражения.

С 15 декабря во Франции в связи с пандемией действует комендантский час с 20:00 до 06:00 по местному времени, который остается в силе и в новогоднюю ночь.