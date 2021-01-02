Германские регионы согласны продлить локдаун на две-три недели

Главы 16 федеральных земель Германии согласны продлить локдаун, который действует до 10 января. Об этом сообщила в субботу газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, согласие было достигнуто в ходе онлайн-конференции, которая прошла в субботу. Разногласия сводятся к срокам - одни регионы предлагают продлить карантинный режим на две недели, другие - на три.

Предполагается, что представители федеральных земель проведут переговоры с канцлером Ангелой Меркель на эту тему 5 января.

С 16 декабря в ФРГ вступили в силу жесткие карантинные меры, которые будут действовать как минимум до 10 января. Закрыты все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых других магазинов, продающих жизненно необходимые товары. Не работают театры, музеи, парикмахерские, косметические салоны, школьники переведены на дистанционное обучение.