Во Франции оштрафовали 1,6 тыс. участников многотысячной новогодней вечеринки

Более 1,6 тыс. из 2,5 тыс. участников масштабной новогодней вечеринки в коммуне Льерон на западе Франции получили штрафы за участие в несанкционированном мероприятии и употребление наркотиков. Об этом сообщил в субботу министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"К настоящему моменту жандармы зафиксировали 1 225 нарушений, связанных с профилактикой COVID-19 (масочный режим, комендантский час), и еще 420 различных нарушений, 225 из которых связаны с наркотиками, - написал он в своем Twitter. - Изъято оборудование, несколько человек задержаны".

Позже МВД опубликовало заявление, в котором уточнило, что два предполагаемых организатора были задержаны в ходе масштабной операции полиции и жандармерии. Молодые люди 1998 года рождения ранее не привлекались к уголовной ответственности. У них была изъята крупная сумма денег (предположительно часть выручки за проведение мероприятия) и наркотики. Кроме них по обвинениям, связанным с наркотиками, были задержаны еще три человека.

Прокуратура города Ренн начала расследование по 10 обвинениям, связанным с организацией "нелегального праздничного мероприятия с музыкальным уклоном", созданием опасности для жизни других людей на фоне эпидемии коронавируса, насилием в отношении стражей порядка, порчей чужого имущества, а также в связи с организацией работы нелегального питейного заведения и содействием обороту наркотиков. За последние два пункта, согласно французским законам, нарушителям может грозить до 10 лет тюрьмы.

Разгон без насилия

Ранее командующий жандармерией региона Бретань генерал Пьер Совгрен сообщил, что власти знали о подготовке новогодней вечеринки и следили за обсуждениями в соцсетях, однако оказались не готовы к столь масштабному мероприятию. Чтобы избежать дальнейших столкновений и ущерба для здоровья как своих подчиненных, так и гостей нелегальной вечеринки, он принял решение отказаться от силового вмешательства и сосредоточил усилия на охране периметра, чтобы не допустить прибытия новых участников. Тем не менее, он признал, что несколько фургонов с оборудованием смогли покинуть территорию склада в объезд кордонов жандармерии, демонтировав фрагмент сетчатого ограждения со стороны прилегающей автомагистрали.

Префект департамента Иль и Вилен Эмманюэль Бертье сообщил, что власти пытаются сделать все, чтобы эта вечеринка не спровоцировала новые очаги эпидемии по всей стране и за ее пределами - 31 декабря в Льерон съехались автомобили из различных регионов Франции и даже из других стран, предположительно из Бельгии и ФРГ. По этой же причине он распорядился направить на склад спасателей, чтобы те раздали участникам вечеринки санитайзеры и защитные маски. Позже на выезде всем участникам раздали направление для проверки на коронавирус и даже организовали медицинский пункт в спортзале местной школы. Впрочем, по информации издания Le Télégramme, к середине дня никто из отдыхавших туда не заглянул.

Новогодний рейв

В общей сложности многотысячная вечеринка продолжалась около 36 часов. Музыку выключили лишь к 05:30 утра 2 января, в то время как основная масса людей собралась до 20:00 31 декабря. Небольшая группа жандармов попыталась пресечь вечеринку, однако столкнулась с агрессивным ответом толпы. Трое из них получили легкие повреждения от камней и бутылок, микроавтобус жандармерии был сожжен. После этого вокруг территории, где расположен ангар, было выставлено оцепление и после 22:00, по словам Совгрена, ни одна машина больше не могла туда заехать.