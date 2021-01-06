На Украине изъяли рекордную партию героина

Европа 6 января 2021 02:40 (UTC+04:00)
На Украине изъяли рекордную партию героина

Сотрудники правоохранительных органов во Львове изъяли рекордную партию героина, сумма которой составляет около $81,4 млн. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

В офисе генпрокурора сообщили, что во время спецоперации в рамках уголовного дела по факту контрабанды наркотических средств была изъята рекордная партия героина весом более 1 тонны. Там отметили, что ориентировочная стоимость изъятого наркотика по ценам «черного рынка» достигает 2,3 млрд гривен (свыше $81,4 млн).

По данным следствия, героин контрабандой 2020 году был ввезен на Украину из Пакистана через морской торговый порт Одессы. После этого под видом пищевой продукции, наркотическое средство перевезли на западную Украину, чтобы осуществить его транспортировку в страны Евросоюза под видом дипломатического груза.

Ведется расследование, полиция устанавливают лиц, причастных к наркотрафику.

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