Лондонский суд отказался освободить Ассанжа под залог на время рассмотрения апелляции

Европа 6 января 2021 15:37 (UTC+04:00)
Лондонский суд отказался освободить Ассанжа под залог на время рассмотрения апелляции

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж не может быть освобожден под залог на время рассмотрения апелляции американской прокуратуры, продолжающей добиваться его экстрадиции в США. Об этом в среду на заседании Вестминстерского магистратского суда в Лондоне объявила судья Ванесса Барайтсер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я убеждена в наличии существенных оснований полагать, что господин Ассанж не явится в суд на рассмотрение апелляции, если сегодня он будет отпущен на свободу. Поэтому он должен оставаться под стражей", - сказала судья, за выступлением которой в удаленном режиме могли следить журналисты.

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