Испания рассчитывает получить 600 тыс. доз вакцины от коронавируса компании Moderna

Испания рассчитывает получить в течение шести недель 600 тыс. доз вакцины от нового коронавируса, разработанной американской компанией Moderna. Об этом заявил в четверг министр здравоохранения королевства Сальвадор Ильа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, первая партия препарата должна прибыть в Испанию в конце следующей недели. Глава ведомства пояснил, что вакцина Moderna будет доставлена в страну "в ближайшие 7-10 дней". "Мы получим <...> 600 тыс. доз в следующие шесть недель", - добавил он.

В среду Еврокомиссия одобрила использование вакцины Moderna на территории Евросоюза, что позволит начать первые поставки ранее заказанных 80 млн доз.

С начала распространения инфекции в Испании было выявлено более 1,98 млн случаев заражения, свыше 51 тыс. пациентов умерли. В конце октября правительство вновь ввело в стране режим повышенной готовности, действие которого продлено до мая текущего года. 27 декабря в королевстве началась кампания по вакцинации.