В ЕК заявили, что страны ЕС не имеют права на двусторонние заказы вакцины от коронавируса

Страны Евросоюза не имеют права вести параллельные переговоры с шестью западными компаниями - поставщиками вакцин из списка ЕС и заключать с ними параллельные соглашения о дополнительных поставках, все должно делаться только через Брюссель. Об этом заявила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Никто не может вести параллельные переговоры или согласовывать параллельные поставки. Мы договорились вести переговоры с [шестью западными] компаниями-поставщиками только вместе, солидарно все 27 государств (от имени ЕС эти контракты заключает Еврокомиссия)", - заявила она.

Комментируя в связи с этим право стран ЕС параллельно закупать российский препарат "Спутник V", который не входит в список Еврокомиссии, фон дер Ляйен подчеркнула, что для этого российская вакцина должна быть "в полном объеме сертифицирована в ЕС".