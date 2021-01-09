Власти Франции увеличили комендантский час в еще восьми департаментах

Премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил в субботу, что в восьми департаментах Франции комендантский час будет действовать теперь с 18:00, а не с 20:00 как ранее. Тем самым он подтвердил курс на расширение зоны увеличенного комендантского часа на 10 департаментов, заявленный в четверг на пресс-конференции, которая была посвящена новым мерам по борьбе с эпидемией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Эпидемия в стране не ослабевает. В ряде зон она даже усиливается", - признал премьер во время рабочей поездки в город Тур.

В пятницу власти восточного департамента Нижний Рейн уже увеличили продолжительность комендантского часа. Теперь с воскресенья аналогичные меры вступят в силу, в частности, в департаментах Шер, Алье, Верхний Рейн, Кот-д'Ор и Буш-дю-Рон. Таким образом зона нового режима ограничительных мер, в которую уже входили 15 департаментов, охватит весь восток Франции и часть департаментов юга и юго-востока страны.

Со вторника новый режим будет введен в юго-восточном департаменте Вар с его крупным административным центром, портовым городом Тулоном. Ожидается присоединение к этой зоне расширенного комендантского часа и восточного горного департамента Альпы Верхнего Прованса.