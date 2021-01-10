Около 100 рейсов отменили в аэропорту Мадрида из-за непогоды

Около 100 рейсов отменены в воскресенье в международном аэропорту Мадрид-Барахас из-за последствий снежной бури, которая обрушилась на испанскую столицу. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Аэропорт парализован с вечера пятницы. В 13:00 по местному времени (15:00 мск) власти оценят возможность возобновления деятельности аэропорта, "которое в любом случае будет постепенным", отметили в кабмине. Там уточнили, что в субботу был отменен 381 рейс, около 20 были перенаправлены в другие аэропорты. "На воскресенье было запланировано 283 рейса, - подчеркнули в правительстве. - Уже были отменены около 100".

"В настоящее время в терминалах 1 и 4 остаются около 600 пассажиров, которых с пятницы снабдили одеялами и горячими напитками, - отметили в кабмине. - Многим из них были предоставлены варианты услуг по проживанию от авиакомпаний, но они предпочли подождать в аэропорту".

Власти страны также уточнили, что из-за метеорологической ситуации пока не ходят поезда дальнего и регионального следования по направлению в Мадрид и из испанской столицы. Пригородное сообщение также приостановлено.

Государственное метеорологическое агентство Испании объявило с 7 января тревогу на территории многих регионов из-за снегопадов, похолодания и ветра. Из-за стихии сильно пострадал Мадрид, где высота снежного покрова превышала 50 см. Сейчас снегопад в столице уже прекратился, однако с понедельника в городе ожидается резкое похолодание. В результате бури в Испании погибли не менее четырех человек.