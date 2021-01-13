Словацкий парламент утвердил продление в стране на 40 дней режима ЧС

Национальный совет (парламент) Словакии утвердил во вторник решение правительства от 29 декабря о продлении восстановленного в республике 1 октября из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса режима чрезвычайной ситуации (ЧС), срок действия которого заканчивался 30 декабря, еще на 40 дней. Об этом сообщило Словацкое телевидение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Режим ЧС, который уже действовал в Словакии с 16 марта по 14 июня во время первой волны эпидемии коронавируса, на фоне ее новой волны был продлен уже во второй раз. Первоначально он должен был быть отменен 14 ноября, но правительство на своем заседании 11 ноября передвинуло этот срок на 45 дней.

Общее число инфицированных в Словакии, население которой составляет около 5,5 млн граждан, достигло за время эпидемии 211 479. В республике умерли 3 102 пациента с диагнозом COVID-19.

В Словакии, где в последние месяцы сохраняется масочный режим, с 1 января резко ужесточили социальные ограничения. Власти, в частности, запретили жителям страны ходить в гости друг к другу. Эти ограничения будут действовать до 24 января. Нарушителям санитарно-эпидемических мер грозят штрафы в размере до 20 тыс. евро. Полиции предоставлено право требовать от них на месте уплаты штрафов в сумме до 1 тыс. евро.