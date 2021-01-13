В Венгрии обнаружили "британский" штамм коронавируса

Власти Венгрии выявили у троих пациентов на территории страны новый штамм коронавируса из Великобритании. Об этом сообщило в среду агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мои коллеги выявили "британский" вариант вируса, уже найденного в соседних странах, в анализах троих пациентов", - сообщила главный санитарный врач Венгрии Сесилия Мюллер.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили мутировавший тип коронавируса. С тех пор "британский" штамм коронавируса был выявлен во многих странах.