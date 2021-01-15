ЕК обсуждает с производителями эффективность вакцин против новых штаммов коронавируса

Еврокомиссия (ЕК) и Европейское агентство по лекарственным препаратам (ЕМА) находятся в постоянном контакте с фармацевтическими компаниями по вопросу об эффективности их вакцин против новых штаммов коронавируса, и пока нет никакой информации, ставящей действенность вакцин под сомнение. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Еврокомиссия и ЕМА внимательно следят за распространением различных штаммов коронавируса в ЕС. Мы также находимся в контакте с различными разработчиками вакцин, чтобы подтвердить, что их препараты способны противостоять новым штаммам, - заявил он. - Пока нет никакой информации, которые свидетельствовали бы, что имеющиеся вакцины неэффективны против южноафриканского или других новых штаммов вируса".