В Испании установлен антирекорд суточного прироста числа заражений коронавирусом

По меньшей мере 2 252 164 случая заражения новым коронавирусом было выявлено в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу на сайте министерства здравоохранения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В четверг ведомство проинформировало об 2 211 967 инфицированных. Таким образом, за день число заболевших увеличилось на 40 197, что является максимальным показателем с момента выявления инфекции в стране 31 января 2020 года. Общее число умерших из-за коронавируса достигло 53 314. В своей статистике Минздрав не приводит сведения о летальных исходах за последние сутки и сообщает, что за неделю умерли 828 человек.

В конце октября правительство Испании вновь ввело в стране режим повышенной готовности, действие которого продлено до мая текущего года. 27 декабря в королевстве началась кампания по вакцинации.

После рождественских праздников темпы распространения инфекции в стране стали вновь расти. В этой связи власти разных регионов вынуждены ужесточать ограничительные меры.