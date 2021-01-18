В Великобритании примут закон, защищающий памятники спорным историческим фигурам

Правительство Великобритании представит на рассмотрение парламента законопроект, значительно усложняющий процесс демонтажа памятников, в том числе посвященных спорным историческим фигурам. Об этом намерении объявил в воскресенье в статье, опубликованной газетой The Daily Telegraph, министр жилищного строительства, по делам регионов и местного самоуправления Роберт Дженрик, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Закон будет отражать нашу точку зрения на этот вопрос, которая заключается в том, что почти во всех случаях лучше сопровождать подобные памятники пояснениями и приводить [исторический] контекст, а не снимать их с постаментов и прятать", - отметил Дженрик, подчеркнув, что решения о демонтаже статуй необходимо "тщательно взвешивать, а не принимать под влиянием момента или по указке озлобленной толпы".

Он также обвинил оппозиционную Лейбористскую партию в попытках "отредактировать и подвергнуть цензуре" прошлое Великобритании. Предложенный правительством билль имеет все шансы быть утвержденным, так как правящая Консервативная партия имеет уверенное большинство в Палате общин британского парламента. Согласно положениям предлагаемого закона, решения о демонтаже памятников должны будут проходить несколько этапов согласования, в том числе с местными жителями. Ведомство Дженрика будет участвовать в разрешении спорных ситуаций.