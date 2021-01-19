В ЕС заявили, что 21 января обсудят процесс вакцинации и введение сертификатов о ней

Лидеры ЕС на видеоконференции 21 января обсудят проблемы вакцинации в своих странах, усилия по расширению тестирования и отслеживанию контактов, а также перспективы создания признанных всеми государствами сообщества сертификатов вакцинации с целью гарантировать свободное перемещение в ЕС в условиях нового обострения пандемии. Об этом сообщил в понедельник председатель Евросовета Шарль Мишель в письме - приглашении на саммит главам государств и правительств 27 государств Евросоюза, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Темпы распространения болезни в Европе и появление новых, более заразных штаммов вызывает глубокую озабоченность. Перспективы вакцинации многообещающи, однако мы должны сохранять бдительность и продолжать наши усилия по расширению тестирования и отслеживания [контактов], при этом сохраняя свободу перемещения", - написал он.

"Ускорение вакцинации является нашим абсолютным приоритетом. Вначале Еврокомиссия представит свою оценку хода вакцинации, планы по расширению производства вакцин и условия равного доступа к вакцинам для всех стран сообщества. Затем лидеры смогу обменяться мнениями о наилучших практиках в рамках кампании по вакцинации", - продолжил Мишель.

Ожидается, что Еврокомиссия уже 19 января представит свою обновленную стратегию вакцинации, в которой в числе прочего ставит задачу к лету вакцинировать до 70% граждан ЕС.